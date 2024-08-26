Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сделал провокационное заявление о мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.

«Политика разрешает молитвы на Храмовой горе [на территории комплекса мечети Аль-Акса]. Существует равный закон для евреев и мусульман. Я бы построил там синагогу», — заявил Бен-Гвир в интервью радиостанции «Армия Израиля».

Это первое открытое заявление министра о строительстве синагоги внутри комплекса мечети Аль-Акса, третьего по святости места в исламе. Его слова прозвучали на фоне участившихся вторжений израильских поселенцев в комплекс мечети под защитой полиции.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху попытался смягчить ситуацию, утверждая, что статус-кво в мечети Аль-Акса остается неизменным. Согласно этому статусу, установленному до израильской оккупации 1967 года, мечеть является местом поклонения только для мусульман и управляется Исламским вакфом Иерусалима.

Заявления Бен-Гвира вызвали резкую критику не только в арабском и исламском мире, но и внутри Израиля. Министр внутренних дел Моше Арбель призвал Нетаньяху «поставить Бен-Гвира на место». «Его безответственные слова подвергают опасности стратегические союзы Израиля с исламскими странами, которые являются частью коалиции против иранской оси зла. Его недальновидность может привести к кровопролитию», — заявил глава МВД.

Ситуация усугубляется сообщениями израильской газеты «Едиот Ахронот» о том, что поселенцы-экстремисты совершают молитвы во время вторжений в мечеть Аль-Акса на виду у израильской полиции.

Эти события происходят на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, где в результате израильского наступления погибло более 40 400 человек, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня.

Международное сообщество продолжает осуждать действия Израиля, как в отношении ситуации в Газе, так и по вопросу статуса Иерусалима, аннексию которого Израилем в 1980 году мировое сообщество не признает.