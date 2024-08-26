Российские нефтеперерабатывающие заводы в августе увеличили экспорт мазута до рекордного уровня за последний год. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

За первые 23 дня августа Россия экспортировала 1,1 млн баррелей мазута в сутки, что на 200 тыс. тонн превышает июльские показатели. Около половины поставок отправились через балтийский порт Усть-Луга. Основными покупателями российского мазута стали Китай, Индия и Саудовская Аравия.

Рост объемов экспорта связан с тем, что российские НПЗ начали выходить из ремонтов, вызванных повреждениями от атак украинских дронов.

С начала 2024 года российские нефтеперерабатывающие заводы неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников, что привело к выходу из строя установок первичной переработки нефти на некоторых предприятиях и необходимости проведения ремонтных работ.

К апрелю Россия частично восстановила мощности ключевых НПЗ. В конце июня Kpler сообщал, что российские НПЗ планируют в ближайшие два месяца нарастить нефтепереработку до рекордных 5,6–5,7 млн баррелей в сутки.

В России ежегодно производится более 40 млн тонн мазута, из которых около 80% идет на экспорт, а оставшаяся часть — на внутреннее потребление. С начала года цена мазута на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже поднялась на 45%, достигнув 32 тыс. рублей за тонну.

До 2022 года основным покупателем российского мазута были США, однако в марте 2022 года Соединенные Штаты ввели эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России в ответ на начало военных действий в Украине.