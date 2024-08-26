В Белгородской области власти приняли решение закрыть въезд в еще три населенных пункта, расположенных вблизи границы с Украиной. Речь идет о селах Дроновка и Пороз в Грайворонском округе, а также о Старом Хуторе в Валуйском городском округе. Губернатор области Вячеслав Гладков объяснил это решение «сложной оперативной обстановкой».

По словам Гладкова, жителям этих сел будет оказана помощь в вывозе имущества, предоставлены единоразовые выплаты, а также они будут поставлены на очередь для получения нового жилья. Все три села расположены на расстоянии трех-четырех километров от границы с Украиной.

С весны эти села подвергаются регулярным обстрелам и атакам беспилотников. В результате атак были разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, пострадали мирные жители.

На совещании областного правительства Гладков отметил, что обстрелы продолжаются и в некоторых населенных пунктах ситуация только ухудшается.

Ранее, 16 августа, Гладков уже объявлял о закрытии пяти населенных пунктов и эвакуации их жителей. На сегодняшний день около 30 сел и деревень в Белгородской области закрыты для въезда и эвакуированы.

В регионе, как и в Курской области, введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Этот режим предполагает ограничение прав граждан и расширение полномочий правоохранительных органов.