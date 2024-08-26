Палестина планирует подать запрос на вступление в БРИКС после октябрьского саммита в Казани, где одна из сессий будет посвящена ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль на пресс-конференции.

«После первого нашего участия в саммите мы направим запрос на присоединение к этому объединению. И президент [России] Владимир Путин дал обещание, что сессия будет полностью посвящена Палестине, поэтому у нас самые положительные ожидания от данного саммита», — заявил дипломат.

Нофаль подчеркнул значимость приглашения Палестины на саммит, назвав это «положительным посланием» и знаком поддержки палестинскому народу. По его словам, это приглашение демонстрирует стремление Палестины к жизни и развитию, несмотря на сложную ситуацию в Газе.

Официально пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса принять участие в саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин. Кроме того, достигнута договоренность о проведении межправительственной российско-палестинской экономической комиссии в декабре в Москве.

Стоит отметить, что Палестина не единственная страна, стремящаяся присоединиться к БРИКС. Ранее Азербайджан подал заявку на вступление, а с 1 января 2024 года в состав объединения вошли Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Среди других стран, подавших официальные заявки, — Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Сенегал и Таиланд.

Межгосударственное объединение БРИКС было создано в июне 2006 года. Изначально в него вошли четыре страны: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Аббревиатура БРИК образовалась из первых букв английских названий этих государств.

Позднее к группе присоединилась Южно-Африканская Республика, что привело к изменению названия на БРИКС. Этот акроним сохранился до настоящего времени. Несмотря на увеличение числа стран-членов, было принято решение сохранить историческое название БРИКС без изменений.