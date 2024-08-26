ПОЛИТИКА
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Израиль атаковал журналистов TRT в Газе
В результате удара по Хан-Юнусу ранены сотрудники TRT и другие представители СМИ. Атаке подверглись больница и палатка журналистов
Израиль атаковал журналистов TRT в Газе
Фото: АА / Others
26 августа 2024 г.

Израильские войска нанесли удар по городу Хан-Юнус на юге сектора Газа, в результате которого погибли и получили ранения многие перемещенные лица. Среди пострадавших оказались и журналисты.

Оператор турецкого телеканала TRT получил ранение осколком в глаз во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Также сообщается о ранении ассистента оператора TRT и нескольких других представителей прессы.

Атаке подверглась больница «Насер», а также палатка, где находились журналисты. Это нападение является очередным случаем, когда израильские военные действия приводят к жертвам среди гражданского населения и представителей СМИ в секторе Газа.

Этот инцидент — часть продолжающейся израильской агрессии в Газе, которая отличается особой жестокостью по отношению к гражданскому населению. По данным палестинских властей, с начала вторжения в палестинский эксклав погибло более 40 400 палестинцев, в основном женщин и детей, и ранено более 93 500 человек. Среди жертв — 170 представителей прессы.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность ситуацией. Совет Безопасности ООН потребовал немедленного прекращения огня, однако Израиль продолжает военные действия. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который потребовал прекратить операцию в Рафахе, где до вторжения 6 мая укрывались более миллиона беженцев.

Ситуация в Газе остается критической: большая часть территории разрушена, наблюдается острая нехватка продовольствия, чистой воды и медикаментов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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