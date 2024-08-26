Египет категорически опроверг заявления Израиля о существовании действующих подземных туннелей, соединяющих Синай с сектором Газа. Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на источник, вовлеченный в переговоры о прекращении огня. Египетская сторона настаивает на том, что все подземные пути были заблокированы шесть лет назад в рамках масштабной антиконтрабандной операции.

«Всегда есть вероятность, что контрабанда осуществляется через туннели, о которых не знают ни Египет, ни Израиль, — сообщил собеседник, вместе с тем добавив, — но требование Нетаньяху о постоянном контроле над коридором при таких обстоятельствах вызывает вопросы».

Спор вокруг туннелей обострил дискуссию о будущем статусе Филадельфийского коридора — стратегической пограничной полосы между Газой и Египтом. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на сохранении израильского военного присутствия в этой зоне, что противоречит позиции Египта.

Египетские официальные лица заявили делегации ХАМАС, что Каир отвергает любое постоянное присутствие израильской армии у Филадельфийского коридора, подчеркнув, что эта позиция «не может быть изменена».

Ситуация осложняется историческим контекстом: Филадельфийский коридор был объявлен демилитаризованной зоной по Кэмп-Дэвидским соглашениям 1979 года. Нынешняя израильская оккупация границы Газы с Египтом и потенциальное нарушение этого статуса могут иметь серьезные последствия для региональной стабильности.