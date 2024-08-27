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Атака в преддверии визита МАГАТЭ
В ночь на 27 августа в результате атаки дронов на Белгородскую область пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, возложив ответственность на Украину
Атака в преддверии визита МАГАТЭ
Фото: Reuters / Reuters
27 августа 2024 г.

В ночь на 27 августа в Белгородской области в результате атаки дронов пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, обвинив в произошедшем Украину.

Мужчина и женщина из приграничного Краснояружского района получили сотрясение головного мозга и уже были выписаны из больницы. В то же время три женщины были госпитализированы с осколочными ранениями в приграничном Грайворонском районе, где дрон влетел в их дом.

По данным Министерства обороны России, ночью над Белгородской областью были сбиты три беспилотника, и еще два — над Курской областью. Власти Курской области пока не сообщали о последствиях этих инцидентов.

Сегодня, 27 августа, Курскую атомную электростанцию (АЭС) посетит глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он планирует обсудить с руководством станции состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей, учитывая продолжающиеся неподалеку боевые действия.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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