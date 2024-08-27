ООН осудила предложение министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о строительстве синагоги на территории мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме. Всемирная организация подчеркнула, что это предложение «крайне контрпродуктивно».

«Подобные заявления крайне контрпродуктивны, если не сказать больше. Они рискуют обострить и без того напряженную ситуацию», — заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Подчеркнув деликатность вопроса о статусе святых мест в Иерусалиме, Дюжаррик отметил: «Существует статус-кво, согласованный сторонами в отношении святых мест в Иерусалиме, который должен соблюдаться всеми».

Дипломат призвал все стороны придерживаться этого соглашения как в действиях, так и в публичных заявлениях, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности.

25 августа министр Бен-Гвир заявил, что евреи имеют право молиться в мечети Аль-Акса, пообещав построить синагогу на этом месте. Это был первый раз, когда израильский министр открыто заявил о строительстве синагоги на территории мечети — третьей по святости в исламе.

В последние месяцы Бен-Гвир неоднократно призывал разрешить иудейские ритуалы на территории комплекса мечети. Его призыв построить синагогу прозвучал на фоне неоднократных вторжений на территорию Аль-Аксы незаконных израильских поселенцев. Причем вторжения проходили под защитой израильской полиции.

Мечеть Аль-Акса считается третьим по значимости местом в исламе. Евреи называют этот район Храмовой горой, полагая, что это место расположения двух древних еврейских храмов.

В 2022 и 2023 году Бен-Гвир совершал восхождения на Храмовую гору во время иудейского праздника Песах, что привело к массовым столкновениям палестинских молящихся в Аль-Аксе и ультраортодоксальных евреев и поселенцев. При этом полиция Израиля встала на сторону Бен-Гвира и начала нападения на палестинцев во дворе мечети.