Задержание основателя и руководителя Telegram Павла Дурова во Франции сказалось на популярности приложения — его стали скачивать чаще, чем до инцидента.

В субботу Дуров был, как сообщается, задержан из-за того, что якобы позволил незаконной деятельности процветать на его медиаплатформе и не озаботился требуемой властями Франции модерацией контента. Сообщается, что ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с торговлей наркотиками, отмыванием денег и распространением материалов, изображающих сексуальное насилие над несовершеннолетними.

В настоящее время наблюдается рост числа загрузок Telegram, что позволило ему занять 2-е место среди приложений в разделе социальных сетей в магазине App Store. Число загрузок в мире только на устройствах и марки Apple выросло на 4 %. Об этих цифрах сообщила аналитическая компания Sensor Tower.

Подъем Telegram произошел не сразу после ареста Дурова, что может объясняться постепенным распространением новости о руководителе мессенджера во всем мире.

Компания Appfigures, занимающаяся анализом приложений, сообщает, что Telegram занял позицию №2 в чарте социальных сетей в американском App Store только в 3 часа ночи по восточному времени в понедельник, что говорит о том, что это только начало тенденции.

Во Франции же, где Дуров был задержан, приложение подскочило до первого места в разделе социальных сетей в App Store, а также стало третьим в рейтинге приложений всех категорий.

В чарте лучших приложений (куда не входят игры) Telegram с пятницы поднялся с 18-го места в США на 8-е - то есть на 10 позиций.