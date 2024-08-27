Министерство окружающей среды Намибии объявило о планах отстрелить 723 диких животных, в том числе 83 слона, чтобы обеспечить мясом население, страдающее от сильнейшей за десятилетия засухи в южной Африке.

Как передает Reuters, отстрел будет проводиться в национальных парках и общинных территориях, где, по мнению властей, количество животных превышает возможности экосистемы по обеспечению их кормом и водой.

«83 слона из выявленных конфликтных зон будут отстрелены, а мясо будет выделено на программу помощи при засухе», — говорится в заявлении министерства.

Помимо слонов, планируется отстрелить 30 бегемотов, 60 буйволов, 50 импал, 100 голубых гну, 300 зебр и 100 канн. На данный момент уже добыто 157 животных, что дало более 56 800 килограммов мяса.

По данным ООН, Намибия исчерпала 84% своих продовольственных запасов, и почти половина населения страны может столкнуться с высоким уровнем продовольственной нестабильности в ближайшие месяцы.

Министерство окружающей среды подчеркивает необходимость этих мер. «Эта мера необходима и соответствует нашему конституционному мандату, согласно которому наши природные ресурсы используются на благо граждан Намибии», — говорится в заявлении ведомства.

Стоит отметить, что регион, включающий Намибию, Зимбабве, Замбию, Ботсвану и Анголу, является домом для одной из крупнейших популяций слонов в мире, насчитывающей более 200 000 особей.