Глава агентства ООН по ядерной безопасности Рафаэль Гросси после посещения во вторник Курской АЭС в России заявил, что риск ядерной аварии существует и назвал текущую ситуацию серьезной.

«Опасность или вероятность ядерной аварии возникла [из-за происходящего] неподалеку отсюда», - сказал Гросси журналистам, имея в виду продолжающиеся бои в Курской области.

Россия утверждает, что завод неоднократно подвергался нападениям со стороны украинских войск, которые находятся всего в 40 км от него, заняв за последние три недели часть российской территории. Украина не комментировала эти обвинения.

Глава МАГАТЭ Гросси в ходе пресс-конференции заявил, что станция довольно уязвима, так как у нее нет «защитной оболочки».

«Особенностью Курской АЭС является то, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК. РБМК по своей конструкции не имеет защитной оболочки, контейнмента, которой оснащены многие реакторы других типов в мире», — сказал он.

По его словам, в настоящее время АЭС работает в условиях, близких к нормальным.

В российской государственной компании «Росэнергоатом» сообщили, что Гросси смог убедиться в том, что третий реактор станции работает на запланированной мощности, а четвертый - с воскресенья находится на плановом техническом обслуживании.