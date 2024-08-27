ТУРЦИЯ
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Анкара и Баку обсудили отношения, Южный Кавказ и войну в Газе
Главы МИД Турции и Азербайджана провели встречу в Анкаре и дали совместную пресс-конференцию
Анкара и Баку обсудили отношения, Южный Кавказ и войну в Газе
Фото: AA / Others
27 августа 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции, состоявшейся после его встречи с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Анкаре.

Министр Фидан отметил, что предыдущая встреча с Байрамовым состоялась 5 июля в рамках неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ), проходившего в Шуше: «Я хотел бы еще раз поблагодарить господина Байрамова за гостеприимство во время нашего визита в Шушу».

Фидан заявил, что Турция и Азербайджан имеют братские отношения, основанные на общей истории, культуре, языке и самобытности, которые являются уникальными.

Обе страны всегда действовали в соответствии с принципом «одна нация - два государства». Они разделяли радости и горести друг друга. И впредь они будут вместе и в хорошие, и в плохие времена. В соответствии с этим пониманием, в период несправедливой оккупации Карабаха, продолжавшейся более 30 лет, Турция непоколебимо поддерживала братский Азербайджан. Она и впредь будет непоколебимо стоять на стороне братского Азербайджана».

Министр Фидан напомнил, что турецко-азербайджанские отношения поднялись на уровень союзнических благодаря Шушинской декларации, подписанной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 июня 2021 года. Обе стороны продолжают непрерывно работать над тем, чтобы еще более углубить отношения, отметил министр.

«Сегодня, во время нашей встречи с господином Байрамовым, мы всесторонне обсудили отношения между нашими братскими странами и обменялись подробными мнениями. Мы удовлетворены тем уровнем, которого достигли наши экономические отношения. Продвигая наше сотрудничество в области энергетики, мы работаем на основе общих интересов и целостной стратегии», - продолжил Фидан.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что оба министра подтвердили приверженность к скорейшему установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Министр Фидан заявил, что они обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам и поделились своими взглядами на то, что еще можно сделать для укрепления институциональной работы ОТГ.

Он добавил также, что они обменялись мнениями о региональной связности, логистических маршрутах и связанных с ними вопросах развития.

«Турецко-азербайджанское братство будет продолжать вносить вклад в региональный мир и стабильность», - сказал Фидан.

Он также отметил, что министры коснулись и нападения Израиля на Газу и жестокую резню, которая продолжается на глазах у всего мира.

«Я верю, что в предстоящий период мы продолжим тесно сотрудничать во имя дружбы и братства двух стран. Турецко-азербайджанское братство продолжит вносить вклад в региональный мир и стабильность», - заявил министр.

Фидан поблагодарил своего коллегу за визит в Анкару и сказал, что при первой же возможности сам посетит Азербайджан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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