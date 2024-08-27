Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» планирует объявить православное христианство государственной религией. Об этом сообщил телеканал Formula со ссылкой на источники.

Журналисты выяснили, что один из пунктов предвыборной программы «Грузинской мечты» предусматривает провозглашение православия государственной религией в Грузии. Эту информацию им подтвердили несколько источников.

После извещения об инициативе властей патриархия Грузии в понедельник, как утверждает Formula, провела консультацию по этому вопросу с участием высокопоставленных священнослужителей.

При этом глава грузинской церкви, патриарх Илия II, как говорят, выступает против, утверждая, что в этом нет необходимости. По его мнению, исторический момент для такого шага еще не наступил. Также аргументом представителей высшего клерикалитета против такого шага является то, что в этом случае Грузинская православная церковь (ГПЦ) станет более зависимой от государства.

Официальных заявлений от грузинских властей по этому поводу пока не поступало, но в «Грузинской мечте» ранее заявляли, что ее целью является «защита идентичности и национальных ценностей Грузии». А основатель этой партии Бидзина Иванишвили заявил, что в ближайшее время общественность будет проинформирована об «очень важном вопросе, имеющем экзистенциальное значение для Грузии и христианской веры».

По данным Госдепартамента США, в 2020 году 85,84% населения Грузии исповедовали христианство (преимущественно, это прихожане ГПЦ), 11% - ислам, 0,1% - иудаизм, 0,04% - бахаизм и 3% не имели религиозных убеждений. Среди других религиозных групп - Свидетели Иеговы и езиды.