Международный аэропорт «Казань» в одноименной столице российского региона Татарстан приостановил полеты из-за угрозы атак беспилотников. Об этом утром 28 августа сообщили российские СМИ.

Росавиация заявила, что ограничения были введены в 7 утра по московскому времени «для обеспечения безопасности полетов», а самолеты входящих рейсов были перенаправлены на аэропорт в Самаре.

Российский телеграм-канал Baza сообщил, что приостановка полетов связана с угрозой ударов беспилотников.

Это не первый подобный инцидент - казанский аэропорт был одной из четырех воздушных гаваней, приостановивших работу из-за угрозы ударов БПЛА в апреле. Позднее аэропорт временно закрывался в июне - по «причинам безопасности».

Казань, расположенный более чем в 900 км к востоку от российско-украинской границы, находится в российской республике Татарстан, которая прежде уже становилась целью украинских беспилотников.

В Минобороны РФ о сбитии БПЛА над Татарстаном не сообщали.