Российский Следственный комитет (СК) задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова. Уголовное дело экс-замминистра обороны Попова о мошенничестве связано с парком «Патриот», сообщили в СК.

«Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В конце июля был арестован бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков. Он занимал должность замминистра обороны с 2008 по 2022 год, курируя вопросы тыла и материально-технического обеспечения Вооруженных сил. Булгаков был снят с должности 24 сентября 2022 года, вскоре после объявления мобилизации.

После отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу в мае 2024 года в России были задержаны четыре генерала: бывший заместитель главы МО Тимур Иванов, начальник главного управления кадров МО Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи МО Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Первых троих обвинили в получении взяток, а Ивана Попова — в мошенничестве.