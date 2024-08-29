Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений относительно позиции страны в текущем геополитическом контексте. Выступая перед журналистами, он категорически опроверг слухи о возможном участии Беларуси в военных действиях за пределами страны.

По этому вопросу у Беларуси абсолютно понятная и честная политика, подчеркнул Лукашенко. «Плохо становится от того, что я читаю - эти обзоры мировых средств массовой информации: «Да Лукашенко то, да он это…». Да он завтра отдаст приказ - пойдут туда», — выразил свою досаду белорусский лидер.

«Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — заявил Лукашенко.

27 августа белорусский президент затронул тему отношений с Россией, упомянув о поступающих предложениях отказаться от сотрудничества. «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России», — сказал он. Лукашенко подчеркнул сложность текущего периода для страны, назвав его вопросом «или – или».

С начала российского вторжения в Украину белорусский лидер сделал ряд неоднозначных заявлений. Так, 18 августа Лукашенко заявил, что Украина уже прошла этап «денацификации», охарактеризовал конфликт Москвы и Кииева как «драчку» и призвал к началу переговоров для предотвращения эскалации противостояния.

Однако позже его риторика изменилась. Лукашенко сообщил о переброске почти трети белорусской армии к украинской границе. Это решение он объяснил тем, что, по его словам, «Киев держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных и перебросил дополнительные силы».

Заявления Лукашенко демонстрируют неоднозначную позицию Беларуси в текущей геополитической ситуации, балансирующей между союзническими отношениями с Россией и стремлением избежать прямого вовлечения в конфликт с Украиной.