Вице-президент Камала Харрис опережает бывшего президента Дональда Трампа на 4 процентных пункта в президентской гонке США. Это следует из опроса Reuters/Ipsos, опубликованного в четверг, Харрис набирает 45% голосов зарегистрированных избирателей против 41% у Трампа.

Опрос показал значительный рост поддержки Харрис среди женщин и испаноязычных избирателей. Она лидирует в обеих группах с преимуществом в 13 процентных пунктов (49% против 36%). Трамп сохраняет лидерство среди белых избирателей и мужчин.

В семи ключевых штатах, где выборы 2020 года были наиболее конкурентными, Трамп имеет небольшое преимущество: 45% против 43% у Харрис.

Опрос также выявил рост энтузиазма среди демократических избирателей после вступления Харрис в гонку. 73% зарегистрированных избирателей-демократов заявили, что они более воодушевлены голосовать в ноябре после того, как Харрис стала кандидатом.

Мэтт Волкинг, республиканский стратег кампании, прокомментировал ситуацию: «Очевидно, что бороться против Харрис для Трампа сложнее, учитывая изменение этих цифр, но, конечно, нет ничего невозможного».

Опрос был проведен среди 4253 взрослых американцев, включая 3562 зарегистрированных избирателей, и имеет погрешность в 2 процентных пункта.