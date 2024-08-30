29 августа Специализированный межрайонный суд Алматы приговорил Гульмиру Сатыбалды к 12 годам тюремного заключения. Она прежде всего известна как экс-супруга племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Суд признал Сатыбалды виновной в насильственном удержании своего родственника и бывшего бизнес-партнера Абая Жунусова в изоляции против его воли в течение 165 дней в 2019 году. По данным следствия, таким образом бывшая невестка первого президента хотела заставить предпринимателя отказаться от своей доли в нескольких фирмах.

Срок получил также бывший водитель осужденной Мади Батыршаев — его признали виновным в пособничестве насильственному удержанию человека. Он получил девять лет лишения свободы.

Это не первое дело против Сатыбалды. Она уже одновременно отбывает два срока — восемь лет за растрату и незаконное присвоение акций и активов нескольких предприятий и семь лет за похищение и действия, способствующие совершению преступления.

Приговоры были вынесены судом в мае и июне прошлого года.

Суд постановил, что Сатыбалды должна отбывать новый 12-летний срок одновременно, а это означает, что суммарно Сатыбалды проведет в тюрьме 12 лет.

Экс-супруга племянника бывшего президента Казахстана была арестована вместе со своим бывшим мужем Кайратом Сатыбалды в марте 2022 года. Его судили отдельно в сентябре 2023 года и приговорили к шести годам лишения свободы после того, как признали виновным в мошенничестве и растрате.

16 августа суд в Усть-Каменогорске заменил шестилетний тюремный срок Кайрата Сатыбалды условным сроком.

Суд № 2 в столице Восточно-Казахстанской области постановил 16 августа, что Кайрат Сатыбалды должен быть освобожден с условным 40-месячным сроком. Судья отметил, что осужденный вернул в госказну всю сумму, в растрате которой его обвиняли.