Турецкая Национальная разведывательная организация (MİT) нейтрализовала двух ключевых членов террористической организации PKK/KCK в ходе точечной операции в районе Хакурк на севере Ирака. Убитые террористы, известные под кодовыми именами «Фарашин Габар» и «Тиджа Джиян», были специалистами по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и участвовали в атаках против турецких сил.

По данным MİT, агенты, внедренные в ряды PKK/KCK, сообщили о местонахождении Бахар Акйол (Фарашин Габар) и Нурбахар Карадаглы (Тиджа Джиян). За ними было установлено наблюдение. Операция была проведена в тот момент, когда они готовили взрывчатые устройства. Оба террориста были нейтрализованы на месте.

Бахар Акйол ранее участвовала в беспорядках в Джизре в 2015 году, после чего присоединилась к боевым подразделениям PKK/KCK и прошла военную подготовку в лагерях на севере Ирака.

Нурбахар Карадаглы присоединилась к PKK/KCK в 2014 году и вначале использовалась организацией как медик. В последние годы она также получила навыки в области проведения атак и диверсий.

Эта операция стала еще одним шагом в серии действий Турецкой Национальной разведывательной организации, направленных на ослабление позиций PKK/KCK в Ираке и предотвращение террористических атак на территории Турции.