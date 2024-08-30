Выступая в Любляне на совместной пресс-конференции с главой МИД Словении Таней Файон, министр иностранных дел Хакан Фидан выразил глубокую озабоченность по поводу продолжающегося российско-украинского конфликта, который длится уже третий год.

«Существует риск того, что эта война перерастет в ядерный конфликт», - заявил Фидан.

Он подчеркнул непредсказуемый характер будущих рисков войны и значительные издержки, которые уже понесли ее участники.

«Эта война причиняет огромные страдания, и требовать ее прекращения - вопрос человечности. Начало переговоров по прекращению этого конфликта необходимо для предотвращения дальнейшего ущерба и нашему региону», - добавил он.

Министр Фидан также подчеркнул, что его страна выступает против оккупации Украины также, как и Палестины.

«Такие страны, как Турция, занимают экономическую и политическую позицию, но необходим более мощный механизм давления. Так же, как мы выступаем против оккупации украинских территорий, мы также выступаем против оккупации палестинских земель Израилем».

Говоря о ситуации в Газе, Фидан подверг резкой критике военные действия Израиля, обвинив руководство страны в геноциде.

«Израиль систематически морит жителей Газы голодом и лишает их воды. Разбомбив больницы, школы, мечети и даже церкви, Израиль попирает все гуманитарные ценности», - отметил Фидан.

Говоря о процессе членства Турции в ЕС, Фидан заявил, что этот процесс продолжается и Анкара полна решимости в его продвижении, но подчеркнул необходимость взаимности Евросоюза в этом вопросе.