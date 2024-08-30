Российский приграничный город Белгород попал под обстрел — один человек погиб и еще семь ранены.

Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в посёлке Дубовое горят 2 частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

СМИ пишут о попадании снаряда в многоквартирный дом на улице Щорса. Крыша торгового центра «СитиМолл» охвачена пожаром, сообщили очевидцы телеграм-каналу «Белгород № 1».