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Белгород попал под обстрел
В результате попадания снаряда по жилому кварталу в Белгороде погиб человек, семеро ранены
Белгород попал под обстрел
Фото: скриншот / Others
30 августа 2024 г.

Российский приграничный город Белгород попал под обстрел — один человек погиб и еще семь ранены.

Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в посёлке Дубовое горят 2 частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

СМИ пишут о попадании снаряда в многоквартирный дом на улице Щорса. Крыша торгового центра «СитиМолл» охвачена пожаром, сообщили очевидцы телеграм-каналу «Белгород № 1».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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