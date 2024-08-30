На следующий день после столкновения с главой внешнеполитического ведомства ЕС на встрече глав МИД Евросоюза, главный дипломат Венгрии Петер Сийярто совершил неожиданную поездку в Россию. Министр иностранных дел встретился с главой государственного энергетического гиганта «Газпром» Алексеем Миллером.

«Энергетическая безопасность - вопрос национальной безопасности! Вот почему я еду…», - написал министр иностранных дел Венгрии в Facebook в пятницу, закончив фразу несколькими часами позже: «... в Санкт-Петербург».

После трехчасовой встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, против которого США и Великобритания ввели санкции за его роль в поддержке войны России в Украине, Сийярто написал, что энергетическая безопасность Венгрии «не может быть гарантирована» без российского газа.

«Венгрия удовлетворена энергетическим сотрудничеством с Россией», - сказал он, добавив, что «сегодня в Европе требуется определенное мужество, чтобы сказать такое».

В отличие от других стран ЕС, Венгрия отказалась добровольно ограничить импорт российского газа в связи с вторжением Владимира Путина на Украину.

В октябре прошлого года она заключила новые сделки с «Газпромом», чтобы увеличить импорт во время зимнего отопительного сезона.

Большая часть российского газа в Венгрию поступает по дну Черного моря через трубопровод «Турецкий поток», а затем по его продолжению - сети «Балканский поток» через Болгарию и Сербию.