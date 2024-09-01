1 сентября в Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы, которые определят состав 125-местного Национального собрания. Это первые за три десятилетия выборы, охватывающие всю территорию страны, включая регионы, недавно освобожденные от армянской оккупации.

Более 6,4 млн зарегистрированных избирателей голосуют с 8:00 до 19:00 по местному времени. За места в парламенте борются 990 кандидатов.

Досрочные выборы были назначены президентом Ильхамом Алиевым 28 июня после роспуска правительства. Решение о переносе даты голосования было принято во избежание совпадения с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), запланированной в Баку на 11-22 ноября.