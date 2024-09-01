ПОЛИТИКА
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Выборы в Азербайджане
Впервые за 30 лет голосование охватывает всю территорию страны, включая недавно освобожденные регионы. 6,4 млн избирателей выберут депутатов из 990 кандидатов
Выборы в Азербайджане
Фото: АА / Others
1 сентября 2024 г.

1 сентября в Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы, которые определят состав 125-местного Национального собрания. Это первые за три десятилетия выборы, охватывающие всю территорию страны, включая регионы, недавно освобожденные от армянской оккупации.

Более 6,4 млн зарегистрированных избирателей голосуют с 8:00 до 19:00 по местному времени. За места в парламенте борются 990 кандидатов.

Досрочные выборы были назначены президентом Ильхамом Алиевым 28 июня после роспуска правительства. Решение о переносе даты голосования было принято во избежание совпадения с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), запланированной в Баку на 11-22 ноября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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