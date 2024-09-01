Федерация профсоюзов Израиля «Гистадрут» объявила всеобщую забастовку, призывая израильское правительство заключить соглашение с ХАМАС для немедленного освобождения удерживаемых пленников. Глава «Гистадрут» Аарон Бар-Давид обвинил власти в затягивании переговоров с ХАМАС «по политическим соображениям» и потребовал немедленных действий.

Ожидается, что в рамках забастовки остановится работа международного аэропорта «Бен Гурион», будут частично закрыты университеты, школы, детские сады, государственные и муниципальные учреждения, промышленные предприятия и торговые центры. Медицинские учреждения перейдут на режим работы выходного дня.

Ассоциация производителей Израиля и крупнейшие муниципалитеты поддержали акцию, а Форум семей пленников призвал всех граждан выйти на улицы и принять участие в протестах. В воскресенье по всей стране прошли митинги с требованием заключить перемирие с ХАМАС.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич резко осудил решение «Гистадрут» о забастовке, обвинив профсоюз в поддержке интересов ХАМАС. Смотрич также распорядился не выплачивать зарплату участникам забастовки.

Последняя всеобщая забастовка «Гистадрут» состоялась в марте 2023 года и была направлена против судебной реформы, которая позволяла правительству влиять на назначение судей. Несмотря на масштабные протесты, Кнессет принял закон, но позже Верховный суд его отменил.