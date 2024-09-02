Вечером в воскресенье российские войска нанесли ракетный удар по украинскому городу Сумы, где пострадали два детских учреждения — детский дом и центр социально-психологической реабилитации. Эти учреждения находятся в одном здании, расположенном среди жилого микрорайона.

Сумская областная военная администрация сообщает, что в результате удара ранения получили семилетний мальчик и тринадцатилетняя девочка. Точные масштабы разрушений и число пострадавших уточняются. Ранее в тот же день под удар в Сумах попали два промышленных предприятия, где также есть раненые, сообщили в местной прокуратуре. Министерство обороны России пока не комментировало эти обстрелы.

Кроме того, в ночь на 2 сентября российская армия нанесла новый ракетный удар по Киеву. По словам мэра города Виталия Кличко, в результате падения обломков сбитых ракет начались пожары в нескольких районах столицы. В Святошинском районе загорелись четыре автомобиля, частично повреждены станция метро «Святошин» и соседний стеклянный киоск. В Голосеевском районе огонь охватил нежилое здание и разрушил котельную. В Шевченковском районе обломки ракет привели к ранениям одного человека. Всего в результате атаки пострадали два человека, один из них был госпитализирован.

Глава Киевской городской администрации Сергей Попко уточнил, что силы ПВО сбили более десяти крылатых и около десяти баллистических ракет, которые были выпущены из российских стратегических бомбардировщиков. По его словам, ракеты заходили на Киев после сложных маневров с южного направления, а одновременно с этим были запущены баллистические ракеты по Киеву и пригороду.

Обострение продолжается и на российской территории. Утром 2 сентября Белгород попал под ракетный обстрел со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате удара ракета попала в детский сад «Львенок», который полностью разрушен. Повреждены также два частных дома и один автомобиль.

Все школы на Харьковской горе Белгорода переведены на дистанционное обучение, а детские сады в этом районе закрыты на неделю. В соседнем поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля, ранения получила местная жительница.