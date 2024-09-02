Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан провел в воскресенье телефонные переговоры с министрами иностранных дел Турции, Египта, Иордании, Бахрейна и Гамбии. Главной темой обсуждений стала ситуация в Газе и поддержка прав палестинского народа.

В разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом бин Фархан обсудил текущие события по палестинскому вопросу, акцентируя внимание на усилиях исламских стран по защите законных прав палестинцев и координации действий для прекращения насилия и израильских нарушений.

В ходе беседы с министром иностранных дел Египта Бадром Абделатти были подняты вопросы о серьезных израильских нарушениях на палестинских территориях и необходимости немедленных действий для их прекращения. Обе стороны также обсудили поддержку создания безопасного и стабильного палестинского государства.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади подчеркнул в разговоре с бин Фарханом необходимость срочного прекращения огня и поддержки всех инициатив по достижению справедливого решения для палестинцев, включая создание независимого государства.

Во время разговора с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом Аль-Заяни обсуждались меры по усилению исламской поддержки для создания независимого палестинского государства и прекращения насилия в регионе.

Министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара также выразил поддержку увеличению усилий по прекращению израильских нарушений и обсудил текущие действия в этом направлении.

Ранее кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси необходимость усиления работы по сдерживанию израильских атак и деэскалации ситуации в Газе и на Западном берегу.