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Йемен под водой: более 150 погибших и тысячи беженцев
Наводнение в Йемене привело к гибели более 150 человек и вынудило тысячи жителей покинуть свои дома. Гуманитарный кризис в стране, и без того обостренный гражданской войной, продолжает ухудшаться
Йемен под водой: более 150 погибших и тысячи беженцев
Фото: Reuters / Reuters
2 сентября 2024 г.

Сильное наводнение обрушилось на Йемен, охватив несколько провинций и приведя к гибели свыше 150 человек. По состоянию на 1 сентября, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из своих домов, сообщает агентство Синьхуа.

Эту информацию подтвердили йеменские источники и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Как сообщил представитель органов здравоохранения хуситов, пожелавший остаться неизвестным из-за отсутствия разрешения на общение с прессой, жертвами проливных дождей и наводнения в Йемене стали 152 человека.

27 августа около 40 человек погибли в провинции Эль-Махвит на северо-западе страны из-за ливня и разрушения дамбы. 30 августа в провинции Дамар от наводнения погибли еще 28 человек. По словам источника, в провинции Ходейда с начала августа погибли 84 человека, еще 25 получили ранения.

УВКБ ООН также сообщило, что наводнение, начавшееся в середине июля, затронуло многие регионы Йемена, особенно западные и северо-западные провинции.

В районе Малхан на западе провинции Эль-Махвит повреждено более 56 тыс. домов, свыше 1 тысячи семей были вынуждены эвакуироваться. Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре, затопило сельскохозяйственные земли и перекрыло дороги.

Инфраструктура и система здравоохранения, подорванные годами войны, оказались неготовыми к борьбе с последствиями наводнения.

Правительство Йемена обратилось к мировому сообществу за помощью в защите археологических объектов, находящихся под угрозой разрушения из-за наводнения. 31 августа министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни призвал к немедленному вмешательству международных организаций для защиты ценных исторических памятников.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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