ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Кыргызстане предлагают ограничить религиозное влияние
Государственная комиссия по делам религии Кыргызстана инициировала поправки в законодательство, которые включают запрет на ношение одежды, скрывающей личность, и ограничение религиозной деятельности в политике
В Кыргызстане предлагают ограничить религиозное влияние
Фото: Reuters / Reuters
2 сентября 2024 г.

Государственная комиссия по делам религии предложила внести в действующее законодательство ряд изменений, касающихся религиозной и политической сфер. Среди основных инициатив — запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах и государственных учреждениях. Исключение составляют случаи, когда такая одежда используется по профессиональным или медицинским причинам. Нарушение этого запрета грозит значительным штрафом.

Поправки также касаются политической деятельности. Планируется запретить создание и деятельность политических партий на религиозной основе, участие партий в религиозных мероприятиях и использование религиозных символов в агитационных материалах.

Кроме того, предлагаются ужесточенные меры по контролю за деятельностью зарубежных религиозных организаций и их представителей в Кыргызстане.

Нововведения предусматривают необходимость согласования их деятельности с государственными органами, а также введение штрафов за нарушение установленных правил.

Поправки также охватывают вопросы распространения религиозной литературы и материалов в общественных местах и учреждениях, преподавания религиозных дисциплин вне официальных учебных заведений, а также вмешательства религиозных организаций в деятельность органов власти. За каждое из этих нарушений предусмотрены серьезные штрафы для физических и юридических лиц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us