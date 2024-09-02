Государственная комиссия по делам религии предложила внести в действующее законодательство ряд изменений, касающихся религиозной и политической сфер. Среди основных инициатив — запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, в общественных местах и государственных учреждениях. Исключение составляют случаи, когда такая одежда используется по профессиональным или медицинским причинам. Нарушение этого запрета грозит значительным штрафом.

Поправки также касаются политической деятельности. Планируется запретить создание и деятельность политических партий на религиозной основе, участие партий в религиозных мероприятиях и использование религиозных символов в агитационных материалах.

Кроме того, предлагаются ужесточенные меры по контролю за деятельностью зарубежных религиозных организаций и их представителей в Кыргызстане.

Нововведения предусматривают необходимость согласования их деятельности с государственными органами, а также введение штрафов за нарушение установленных правил.

Поправки также охватывают вопросы распространения религиозной литературы и материалов в общественных местах и учреждениях, преподавания религиозных дисциплин вне официальных учебных заведений, а также вмешательства религиозных организаций в деятельность органов власти. За каждое из этих нарушений предусмотрены серьезные штрафы для физических и юридических лиц.