Джонатан Декель-Чен, отец американского заложника, удерживаемого ХАМАС в секторе Газа, жестко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что премьер заинтересован исключительно сохранением своего кресла, а не спасением заложников.

«Я думаю, что подавляющее большинство израильтян теперь пришли к выводу, судя по его (Нетаньяху) действиям, а не по его словам, что им движет в первую очередь желание сохранить власть с помощью узкой, очень радикальной коалиции в правительстве Израиля», — заявил Джонатан Декель-Чен в интервью американским СМИ.

«И он (Нетаньяху) сделал выбор в пользу этой фантазии о полной победе над ХАМАС… но его идея полной победы — это мессианская идея от его партнеров по коалиции, а не реалистичная, и он предпочел ее, по крайней мере на сегодняшний день, благополучию всех заложников», — добавил израильтянин.

Саги Декель-Чен, 35 лет, был взят в заложники во время трансграничного рейда на Израиль, проведенного ХАМАС 7 октября прошлого года. В тот день из Израиля в Газу было вывезено около 250 человек. В плену в Газе, по разным оценкам, остаются 97 заложников.

1 сентября израильские военные заявили, что обнаружили тела шести человек, взятых в заложники 7 октября. Они опознали погибших как Кармель Гат, Иден Иерушалми, Херша Голдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и старшего сержанта Ори Данино.

Голдберг-Полин, уроженец Беркли, штат Калифорния, был одним из восьми граждан США, удерживаемых ХАМАС в Газе.

Форум заложников и пропавших без вести семей прямо раскритиковал Нетаньяху, возложив на него ответственность за гибель людей.

«Если бы не диверсанты, оправдания и обман, заложники, о смерти которых мы узнали сегодня утром, вероятно, были бы живы», — говорится в заявлении форума в X. В заявлении далее говорится: «Нетаньяху: хватит оправданий. Хватит обмана. Хватит отказа. Пришло время вернуть наших заложников домой — тех, кто жив, для реабилитации, а павших и убитых — для захоронения на своей земле».