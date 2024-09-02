Правящая партия «Новый Азербайджан‎»‎, возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, получает большинство голосов на внеочередных парламентских выборах, показывают предварительные итоги голосования.

Опрос, проведенный Oracle Advisory Group, показал, что «Новый Азербайджан» получит 63 из 125 мест в парламенте.

Поздно ночью 1 сентября Мазахир Панахов, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил, что орган получил 5 895 протоколов, касающихся избирательного процесса. Он также отметил, что в общей сложности на парламентских выборах проголосовали более 2,1 млн жителей республики. Панахов уточнил, что явка избирателей составила 37,27%.

Всего в стране зарегистрировано 6,4 млн граждан, имеющих право голоса. На 125 мест в парламенте претендуют 990 кандидатов. За выборами наблюдали около 112 тыс. местных и 604 иностранных наблюдателя.

Это были первые парламентские выборы на освобожденных территориях в Карабахе. Урны для голосования были установлены во всех регионах, освобожденных от армянской оккупации. Таким образом, впервые за 30 лет выборы депутатов республики проводятся на всей территории Азербайджана.

Год назад Баку провел молниеносное наступление, чтобы вернуть себе оккупированные Арменией территории. ЦИК Азербайджана уточнил, что 1 сентября в Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде и других городах было зарегистрировано около 42 000 избирателей.

Ильхам Алиев, находящийся на посту президента с 2003 года, в феврале выиграл внеочередные президентские выборы, набрав более 92% голосов.

Парламентские выборы должны были состояться в ноябре текущего года. Однако Национальное собрание Азербайджана обратилось к президенту с просьбой распустить парламент и провести всеобщие выборы на два месяца раньше запланированного. Причина — в ноябре Баку будет принимать Конференцию Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29).