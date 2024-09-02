В центральной части Буркина-Фасо произошло массовое убийство мирных жителей, ставшее одним из самых кровопролитных за почти десятилетие насилия радикалов в стране. По сообщениям родственников жертв, не менее 400 человек были убиты экстремистами вблизи города Барсалого.

Свидетельница трагедии, 38-летняя женщина, спасшаяся вместе с малышом, рассказала о событиях в интервью сотруднику гуманитарной организации.

«Мы вышли с тележками собирать тела моих старших братьев. Мы провели много времени, перебирая тела, сложенные под деревьями», — рассказала она.

Нападение произошло в субботу утром. Армия заставила мужчин копать оборонительные траншеи, а женщин и детей — расчищать местность. Боевики, названные свидетельницей «лесными людьми», прибыли около 10 утра и открыли огонь по солдатам и мирным жителям.

Филиал Аль-Каиды «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» взял на себя ответственность за атаку, заявив об убийстве около 300 человек.

Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, показывают более 100 тел в траншее, большинство в гражданской одежде. Reuters подтвердило подлинность видео.

Правительство Буркина-Фасо не сообщило точное число жертв, но подтвердило гибель гражданских лиц.

«Я больше не уверена, что я нормальна. Знаете почему? Потому что я видела ужасные вещи, мертвые тела и кровь повсюду. Я плохо сплю с тех пор, как была перемещена сюда», — поделилась ужасом пережитого выжившая женщина.

Это нападение подчеркивает растущую опасность для гражданского населения в регионе. С начала 2020 года в Буркина-Фасо было убито более 6500 мирных жителей, согласно данным неправительственной организации Armed Conflict Location and Event Data.