Аналитики из США утверждают, что обнаружили вероятное место развертывания российской ядерной ракеты «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО) на базе в Вологодской области, примерно в 475 км к северу от Москвы. Ракету, которую президент Владимир Путин называет «неуязвимой» и якобы имеющей «почти неограниченную дальность», раскритиковали западные эксперты, сомневающиеся в ее стратегической важности. Об этом сообщает Reuters.

Используя спутниковые снимки от 26 июля компании Planet Labs, аналитик Дэкер Эвелт из исследовательской организации CNA и Джеффри Льюис из Института международных исследований Мидлбери выявили строительные работы рядом с хранилищем ядерных боеголовок, известным как «Вологда-20» или «Чебсара». На снимках они увидели девять горизонтальных пусковых установок, расположенных тремя группами и защищенных высокими земляными валами.

Эти валы соединены дорогами с комплексом, включающим пять ядерных хранилищ. Исследователи считают, что это может быть местом развертывания «Буревестника», поскольку других подобных систем Россия сейчас не разрабатывает. Эксперты также отмечают, что размещение ракеты рядом с ядерным хранилищем позволит быстро привести ее в боевую готовность.

Ракета «Буревестник» вызывает у экспертов опасения из-за высокого риска радиационного загрязнения и ее сомнительной боевой эффективности. Из 13 испытаний, проведенных с 2016 года, только два были частично успешными. В 2019 году произошел взрыв при попытке извлечения ядерного реактора из прототипа, что привело к гибели пяти сотрудников «Росатома». Путин тогда наградил их вдов, заявив, что они работали над «не имеющим аналогов» оружием.

Reuters отмечает, что многие эксперты скептически относятся к заявлениям о «неуязвимости» «Буревестника». Ракету называют скорее политическим инструментом, чем реальной военной угрозой.

Российские официальные лица, включая Минобороны и Кремль, отказались комментировать данные утверждения.