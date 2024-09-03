Министерство иностранных дел Ирана выразило озабоченность по поводу возможных геополитических изменений на Южном Кавказе. 2 сентября глава Евразийского департамента МИД Ирана Моджтаба Демирчилу провел встречу с российским послом в Тегеране Алексеем Дедовым, на которой обсуждался вопрос о недопустимости изменения международно признанных границ в регионе.

По сообщению IRNA, встреча была инициирована иранской стороной в связи с недавней поддержкой Москвой проекта коридора, который должен соединить Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении. Демирчилу подчеркнул необходимость учитывать «интересы и законные озабоченности» всех стран региона.

Дипломаты обеих стран заявили о важности уважения национального суверенитета, территориальной целостности и взаимных интересов стран для эффективного регионального сотрудничества. Они также обсудили предстоящую встречу консультативной региональной платформы «3+3».

Между тем 2 сентября глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО высказал свое отношение к Зангезурскому коридору.

По его словам, одна из задач — это возобновить транспортное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном. «В документе 9 ноября 2020 года, который был подписан президентами Путиным, Алиевым и премьером Пашиняном, сказано, что движение будет восстановлено — и железнодорожное, и автомобильное. И оно будет восстановлено при обеспечении безопасности силами погранвойск Федеральной службы безопасности России, черным по белому», — заявил Лавров.

Российский министр также выразил удивление по поводу недавнего интервью премьер-министра Пашиняна, в котором тот отрицал обвинения в торможении процесса открытия коммуникаций со стороны Армении.

В конце июля состоялась встреча между духовным лидером Ирана Али Хаменеи и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Тегеране. На этой встрече Хаменеи подтвердил негативное отношение Ирана к проекту Зангезурского коридора, считая его потенциально опасным для интересов Армении.

Спустя несколько недель, в середине августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил армянскую сторону в препятствовании реализации соглашений по транспортным коммуникациям через Сюникскую область Армении.

Однако уже на следующий день официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян выступила с ответным заявлением. Она выразила обеспокоенность тем, что подобное высказывание российской стороны «ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном».

Ранее Баку и Ереван договорились вывести пункт о Зангезурском коридоре из мирного соглашения и обсудить его позже.

Зангезурский коридор - это транспортный маршрут, который должен соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахчываном через южную часть Армении. Его открытие было предусмотрено трехсторонним заявлением, подписанным лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года по итогам Второй Карабахской войны.

Согласно документу, все экономические и транспортные связи в регионе должны быть разблокированы, а безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должны обеспечивать органы Пограничной службы ФСБ России. Однако реализация этого пункта соглашения остается предметом споров и разногласий между сторонами.