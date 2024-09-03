Представитель МИД Турции Онджу Кечели прокомментировал недавние заявления главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Турции обсуждать вывод войск из Сирии. Кечели подчеркнул позитивное отношение Анкары к усилиям Москвы по налаживанию диалога между Турцией и Сирией.

«Мы положительно оцениваем усилия России по налаживанию взаимодействия между нашей страной и администрацией Дамаска», — заявил Кечели.

Представитель МИД Турции обрисовал видение своей страны относительно будущего Сирии. По его словам, Анкара стремится видеть соседнее государство стабильным и процветающим.

«Мы хотим видеть в Сирии соседа, куда вернется его народ, который будет находиться в мире со своими людьми и обществом», — заявил дипломат.

Он подчеркнул важность достижения реального национального примирения в соответствии с законными требованиями сирийского народа и резолюциями Совета Безопасности ООН. По мнению турецкой стороны, Сирия должна стать источником стабильности не только для Турции, но и для всего региона.

Представитель МИД также отметил, что улучшение экономического положения и благосостояния сирийского народа должно происходить на основе взаимной выгоды и интересов всех сторон.

Кечели подчеркнул необходимость добросовестного, безусловного и реалистичного подхода к реализации этого видения. Он также отметил, что усилия по подготовке необходимой почвы для такого развития событий будут продолжены.

Комментарии турецкого МИД последовали за недавним заявлением Сергея Лаврова о готовности Турции обсуждать вывод своих войск из Сирии. Российский дипломат при этом уточнил, что конкретные параметры этого процесса пока не согласованы.

Лавров также отметил, что урегулирование вопроса о турецком военном присутствии является ключевым для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.