Согласно заявлению Турецкой аэрокосмической корпорации (TUSAŞ), турецкий учебно-боевой самолёт HÜRJET впервые совершил перелет из Анкары в Египет для участия в Международном авиасалоне, который пройдет 3-5 сентября в международном аэропорту Эль-Аламейн, недалеко от Александрии.

HÜRJET вылетел с авиабазы «Акынджи» в Анкаре и перед перелетом в Египет совершил промежуточную посадку в Анталье для дозаправки и выполнения последних проверок перед полетом. После завершения всех процедур самолет снова поднялся в воздух, пересек Средиземное море и спустя 1 час 15 минут приземлился в Египте.

HÜRJET примет участие в одном из крупнейших африканских авиационных и оборонных салонов — Египетском международном авиасалоне. В рамках мероприятия, которое продлится с 3 по 5 сентября, HÜRJET продемонстрирует свои возможности в ходе показательных полетов. В последний день авиасалона самолет планирует выполнить пролет над знаменитыми пирамидами Египта.

На последних тестовых испытаниях HÜRJET поднялся на высоту 45 тыс. футов, демонстрируя свои возможности в высокогорных условиях. В ходе испытаний на больших высотах самолет достиг скорости 0,9 Маха. С момента первого полета HÜRJET совершил более 100 вылетов, а общее время нахождения в воздухе превысило 120 часов.