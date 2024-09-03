Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме объявит об интересе своей страны вступить в БРИКС. Ожидается также обсуждение сотрудничества между Россией и АСЕАН.

«Премьер-министр Анвар Ибрагим совершит рабочий визит в РФ 4-5 сентября для участия в 9-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Также запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что премьер-министр и президент Путин обсудят сотрудничество в контексте делового партнерства Россия - АСЕАН. Премьер-министр также подтвердит заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС президенту Путину, председательствующему в БРИКС в 2024 году», - говорится в сообщении МИД Малайзии.

26 августа посол Палестины в РФ заявил о планах подать заявку после октябрьского саммита в Казани, где ожидается обсуждение ситуации в Газе.

Ранее Азербайджан подал заявку на вступление, а с 1 января 2024 года в состав объединения вошли Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Среди других стран, подавших официальные заявки, — Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Сенегал и Таиланд.

Межгосударственное объединение БРИКС было создано в июне 2006 года. Изначально в него вошли четыре страны: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Аббревиатура БРИК образовалась из первых букв английских названий этих государств.

Позднее к группе присоединилась Южно-Африканская Республика, что привело к изменению названия на БРИКС. Этот акроним сохранился до настоящего времени. Несмотря на увеличение числа стран-членов, было принято решение сохранить историческое название БРИКС без изменений.