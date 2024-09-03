Монголия заявила о своем отказе арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), несмотря на свое членство в этой организации. Представитель правительства Монголии объяснил это решение энергетической зависимостью страны и традиционной политикой нейтралитета.

«Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа. <…> Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях», — заявил представитель правительства для издания Politico.

Визит Владимира Путина в Монголию 2 сентября стал первым посещением страны-участницы Римского статута МУС с момента выдачи ордера на его арест в марте 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял об отсутствии обеспокоенности в связи с этой поездкой.

В ходе визита были подписаны важные соглашения в энергетической сфере. Владимир Путин отметил, что в прошлом году более 90% бензина и дизельного топлива поступило в Монголию из России, а также подчеркнул готовность РФ и дальше удовлетворять растущие потребности Монголии в топливе, в том числе на льготных условиях.

Монголия является участницей Римского статута, что подразумевает признание ею юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в незаконной депортации украинских детей в Россию с начала полномасштабного вторжения. Россия отвергла это решение, сославшись на выход из-под юрисдикции МУС в 2016 году.

Страны-участницы Римского статута обязаны исполнять ордеры МУС, включая арест лиц, находящихся на их территории. Это обязательство ранее повлияло на решение Путина не посещать саммит БРИКС в ЮАР, также признающей юрисдикцию МУС.

На сегодняшний день Римский статут ратифицирован большинством стран-членов ООН - 121 государством, еще 31 страна подписала, но не ратифицировала документ, а 41 страна не присоединилась к нему вовсе.