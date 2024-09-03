США близки к решению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет, способных проникать вглубь российской территории. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев, так как перед поставкой необходимо решить технические вопросы.

По словам трех источников агентства Reuters из числа американских чиновников, объявление о включении в пакет вооружений ракет класса «воздух-поверхность» (JASSM) будет сделано уже этой осенью. Но окончательное решение, по их словам, еще не принято.

Развертывание JASSM в Украине может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку значительная часть территории РФ окажется в зоне действия мощных и высокоточных боеприпасов. Это, по словам собеседников агентства, вызывает серьезную озабоченность в администрации Байдена.

По мнению военных аналитиков, применение JASSM, которые отличаются скрытностью и большим радиусом действия, чем большинство других ракет, имеющихся в арсенале Украины, может отодвинуть российские позиции и склады снабжения на сотни километров.

Это серьезно осложнит возможности России по поддержанию наступательных операций и потенциально даст Украине стратегическое преимущество.

Ракета JASSM может позволить Украине поражать цели на территории России на расстоянии около 300 км, включая не менее 30 авиабаз, некоторые из которых Россия использовала для нанесения ударов.

В настоящее время ракета JASSM устанавливается только на самолеты американского производства. В перспективе Украина получит несколько десятков самолетов F-16, каждый из которых сможет нести две крылатые ракеты.

Один из американских чиновников упомянул также о попытках сконструировать ракету, совместимую с истребителями незападного производства, о чем ранее не сообщалось. Он не уточнил, какие именно украинские самолеты смогут потенциально использовать JASSM, но, вероятно, имел в виду советские МиГ-29, Су-24 и Су-27.

Каждая JASSM несет большую боеголовку весом более 450 кг, но в отличие от ракет Storm Shadow и SCALP, уже поставленных Киеву Великобританией и Францией, она не предназначена для проникновения в укрепленные бункеры. Последние версии американской ракеты стоят около 1 млн долларов США каждая.