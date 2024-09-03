Цены на нефть достигли новых минимумов после появления новостей о возможном соглашении, которое может разрешить конфликт, остановивший добычу и экспорт нефти в Ливии. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,08 доллара (4%) до 74,44 доллара за баррель. Это самый низкий показатель с декабря 2023 года.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 2,55 доллара (3,5%) до 71 доллара за баррель, что является самым низким уровнем с января.

Аналитик UBS Джованни Стауново объяснил, что падение цен связано с сообщением Bloomberg, где цитировались заявления представителя ливийского центрального банка. По его словам, есть «существенные» признаки того, что конфликтующие политические фракции приближаются к соглашению.

В понедельник экспорт ливийской нефти через основные порты был остановлен, а добыча сократилась по всей стране, сообщили Reuters шесть инженеров. Это продолжается на фоне борьбы между политическими группировками за контроль над центральным банком и нефтяными доходами.

Ранее Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила форс-мажор на своем месторождении Эль-Филт с 2 сентября. Добыча упала до чуть более 591 тыс. баррелей в сутки к 28 августа, по сравнению с почти 959 тыс. баррелей в сутки 26 августа. Еще 20 июля добыча составляла около 1,28 млн баррелей в сутки.