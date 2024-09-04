В результате российской воздушной атаки на город Львов на западе Украины в ночь на среду погибли семь человек и около 40 получили ранения. Были разрушены исторические здания в самом центре города. Об этом сообщили региональные власти.

Удары были нанесены через день после самой смертоносной атаки в этом году, когда ВС РФ нанесли удар двумя баллистическими ракетами по военному институту в центральном городе Полтава, убив 50 человек и ранив еще сотни.

Среди погибших во Львове в результате удара, по предварительным данным властей, трое детей. Об этом сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

В видеоролике, опубликованном в Telegram, мэр города Андрей Садовый запечатлен среди обломков разрушенного здания. Он сообщил, что более 50 строений, от школ до домов и клиник — большинство из которых находятся в самом центре города — были повреждены.

Соседняя Польша в среду в третий раз за восемь дней подняла в воздух самолеты, чтобы обеспечить безопасность своего воздушного пространства, сообщило оперативное командование вооруженных сил страны.

«Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны в Польше из-за <…> авиации Российской Федерации, наносящей удары», — заявили польские военные на Х.

В среду Россия также нанесла ракетные удары по Киеву и нескольким другим регионам, но о непосредственном ущербе не сообщалось.

За последние 10 дней РФ запустила по Украине сотни ракет и беспилотников, что некоторые российские провоенные блогеры называют «ответом» Москвы на недавнее вторжение Киева на ее территорию.

Россия пока никак не прокомментировала удары по Полтаве и нанесенные в среду удары по Львову и Киеву. Москва обычно заявляет, что ее удары направлены на военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины.