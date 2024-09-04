Расследование правительства Ирландии выявило «‎поистине шокирующий» уровень сексуального насилия в христианских религиозных школах по всей стране, ‎в основном в заведениях при католической церкви. Предварительное расследование выявило более 2395 случаев насилия в стране в период с 1927 по 2013 годы. Всего в приходских школах орудовали более 884 предполагаемых сексуальных насильников. Сексуальное насилие зафиксировали в 300 школах по всей стране, большинство случаев произошло в период с 1960-х по 1990-е годы.

За этим шагом последует комиссия по расследованию, которая, вероятно, обнаружит дополнительные случаи, заявила министр образования Норма Фоули.

«Уровень жестокого обращения шокирует. Это действительно шокирует, как и количество предполагаемых насильников», — отметила политик.

Предварительное расследование было основано на записях, хранящихся в религиозных учреждениях, и показаниях жертв. Это последний из серии отчетов, опубликованных за последние десятилетия, о заявлениях о жестоком обращении со стороны священников и членов религиозных орденов, в основном оно касается католической церкви Ирландии.

Орган, представляющий католические религиозные ордена, заявил, что «глубоко сожалеет» о насилии, которое имело место в школах.

Автор отчета, адвокат Мэри О’Тул, заявила, что «особенно большое количество заявлений было в специальных (приходских) школах». 590 заявлений были зарегистрированы в 17 специальных школах с участием 190 предполагаемых насильников. 149 выживших жертв дали интервью или предоставили письменные материалы для предварительного расследования.

Жертвы рассказали, что насилие происходило в классах, общежитиях, на спортивных объектах, а также во время музыкальных и других внеклассных мероприятий.

Для многих «их детство закончилось в тот день, когда началось насилие».

Люди, подвергшиеся насилию, рассказали авторам отчета, что «власть католической церкви пронизывала их жизнь во всех отношениях», и они считали, что им некому рассказать, включая своих родителей.