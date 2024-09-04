США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности (JASSM), которые могли бы поражать цели в глубине России, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, о включении дальнобойных ракет в новый пакет вооружений будет объявлено уже этой осенью, хотя окончательное решение еще не принято. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США решат технические вопросы перед поставкой.

Каждая ракета JASSM оснащена крупной боеголовкой весом в 450 кг, но в отличие от ракет Storm Shadow и SCALP, которые уже были предоставлены Киеву Великобританией и Францией, она не предназначена специально для поражения укрепленных бункеров. Дальность поражения ракет JASSM — от 300 до 550 км.

Стоимость новейших версий составляет около $1 млн за единицу.

Наведение осуществляется с помощью сигналов глобальной системы позиционирования (GPS) и инерциальной навигационной системы. Когда ракета приближается к цели, инфракрасный датчик изображения может помочь направить ее к точке удара с точностью до 3 метров.

Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, предоставив Киеву более мощные и высокоточные боеприпасы, отмечает Reuters. Именно это считается одной из важнейших задач администрации Байдена на украинском направлении.

Военные аналитики отметили: JASSM — это малозаметное оружие, которое при этом может поражать цели дальше, чем большинство других ракет, имеющихся в настоящее время на вооружении Украины.

Поставка этого вооружения Киеву может серьезно повлиять на ситуацию в войне — в частности, это заставит Москву отодвинуть военные базы и склады снабжения на сотни километров от границы с Украиной. Отход от рубежей осложнил бы способность РФ поддерживать свои наступательные операции и потенциально дал бы Украине стратегическое преимущество.

Если Украина получит ракеты JASSM, она сможет запускать их с плацдармов вдоль северной границы с Россией. Это позволит украинским военным поражать военные объекты вплоть до российских городов Воронеж и Брянск. На юге же Киев сможет наносить удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.