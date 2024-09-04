Россия выстроила тайную торговую цепочку для закупки индийской электроники, которую использовала в военных целях, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на утекшие российские документы.

По данным издания, Москва на протяжении последних двух лет тайно закупала в Индии товары двойного назначения, включая запчасти для военной техники и нелетальные боевые инструменты.

В октябре 2022 года Министерство промышленности и торговли РФ потратило около $1 млрд на приобретение критически важных компонентов, используя резервы рупий от продажи нефти в Индию, пишет FT. Минпромторг РФ рассматривал Индию как важную альтернативу для получения основных товаров, которые ранее поставлялись западными странами.

Россия также рассматривала возможность инвестирования в производство электроники в Индии, несмотря на санкционный контроль Запада. Кроме того, Москва активно пыталась создать безопасную платежную систему для расчетов с Индией при помощи цифровых активов.

Хотя Нью-Дели имеет тесные связи с США, это не помешало Индии выстроить торговлю с РФ в сфере чувствительной электроники. В обмен индийские предприятия получали российскую нефть и доходы с ее продажи.

Растущая торговля Индии с Россией, особенно в области сырой нефти, привела к трениям с США. Вашингтон неоднократно предупреждал индийский бизнес о рисках санкций, периодически это срабатывало: так, в декабре прошлого года танкеры с российской нефтью застряли на полпути в индийские порты после того, как США ввели санкции против ряда судов.

Индия в 2022 году стала основным покупателем российской сырой нефти. Общий объем торговли между двумя странами достиг рекордного уровня в $66 млрд в 2023–2024 финансовом году — это в пять раз больше, чем в 2021-м.

Часть торговли осуществлялась с использованием альтернативных платежных систем, таких как цифровой рубль и рупия. Однако для РФ проблема была в том, что рупия — это не свободно конвертируемая валюта. Потому Россия не могла вывести накопленные рупии из Индии.