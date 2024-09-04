Польша хочет увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в надежде обеспечить достаточные поставки в случае нападения России на НАТО. Об этом заявил высокопоставленный польский чиновник.

Некоторые представители НАТО считают, что Кремль может быть готов к военному нападению на страны НАТО через пять-восемь лет, когда восстановит свои силы после войны в Украине. Москва регулярно отвергает предположения Запада о том, что она рассматривает возможность нападения на страны альянса.

«Наша амбиция состоит в том, чтобы иметь возможность заполнить польские склады параллельно с достижением полной независимой мощности по производству боеприпасов в Польше в течение пяти-восьми лет», — сказал агентству Reuters Мацей Идзик, член правления государственной Польской группы вооружений (PGZ).

Спрос на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды резко возрос после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Запасы союзников для собственной обороны были исчерпаны, так как они спешно поставляли снаряды в Киев.

Как и многие другие союзники, Варшава отправила в Украину часть своих запасов 155-х снарядов. У нее нет возможности производить снаряды с нуля, и вместо этого в Польше их собирают их из импортируемых компонентов.

По словам Идзика, PGZ потребуется 24 месяца, чтобы запустить производство всех необходимых деталей, и он надеется, что они смогут приблизиться к выпуску на уровне около 100 тыс. единиц в год.

Одним из элементов, отсутствующих в польском потенциале, является средство для производства многоосновного топлива. Польша рассматривает возможность либо покупки технологии, необходимой для производства, либо создания совместного предприятия с уже существующим производителем.

Хотя Идзик сказал, что «предпочел бы, чтобы мы были прямым владельцем», совместное предприятие даст Польше право продавать произведенные снаряды за границу.

Евросоюз стремится расширить мощности по производству боеприпасов до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года, выделив 500 млн евро на увеличение поставок снарядов в Украину и пополнение запасов ЕС.

«Амбиции Польши, а также PGZ в этом контексте заключаются в том, чтобы склады были полными и чтобы было достаточно боеприпасов для отражения врага», — сказал Идзик, имея в виду Россию.

Бюджет Польши на 2025 год предусматривает рекордные расходы на оборону в размере 186,6 млрд злотых (около 48,2 млрд долларов), что составляет 4,7% от ВВП страны.