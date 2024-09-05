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Кыргызстан предупреждает: в Россию ехать не стоит
Посольство Кыргызстана в России рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок на территорию России из-за усиленных мер безопасности и строгого контроля на границе
Кыргызстан предупреждает: в Россию ехать не стоит
Фото: AA / AA
5 сентября 2024 г.

Посольство Кыргызстана в России выпустило предупреждение для граждан, призывая воздержаться от поездок в РФ. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана, на территории России продолжают действовать усиленные меры безопасности и контроль на государственной границе. В связи с этим гражданам, у которых нет веских причин для въезда, рекомендуется временно воздержаться от поездок в Россию до снятия ограничений.

Ранее заместитель главы Кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов прокомментировал предложенные в России меры по ужесточению законодательства, касающегося трудовых мигрантов.

В частности, он высказался о законопроекте, который недавно был внесен в Госдуму РФ. Ряд депутатов предложили запретить мигрантам работать в сферах школьного и дошкольного образования, медицины и фармацевтики, а также в пассажирских перевозках, курьерской доставке и других видах деятельности, которые могут приносить доход выше среднего или быть востребованными гражданами России.

«Мы исходим из того, что эти и другие обсуждаемые в Госдуме РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики. Согласно основополагающим принципам ЕАЭС, наши граждане обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку», — написал Байсалов в соцсети X.

«В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран, нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС», — добавил Байсалов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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