В Мюнхене полиция провела операцию в районе Максфорштадт после сообщений о стрельбе на пересечении улицы Бриеннерштрассе и площади Каролиненплац. Этот перекресток находится в центральной части города, где расположено генеральное консульство Израиля и Мюнхенский документационный центр по истории национал-социализма.

Полиция призвала жителей избегать этот район, пока на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. В ходе операции в район инцидента был вызван полицейский вертолет.

Примерно через полчаса после первых сообщений в социальной сети X полиция Мюнхена сообщила, что подозреваемый был обезврежен. О его состоянии пока не сообщается, но правоохранительные органы подтвердили, что других причастных к стрельбе в районе нет.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что генеральное консульство в Мюнхене было закрыто на момент инцидента, и ни один из сотрудников не пострадал.