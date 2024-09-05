ПОЛИТИКА
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Стрельба у консульства Израиля в Мюнхене
Полиция Мюнхена провела операцию в районе Максфорштадт после сообщений о стрельбе
Стрельба у консульства Израиля в Мюнхене
Фото: Reuters / Reuters
5 сентября 2024 г.

В Мюнхене полиция провела операцию в районе Максфорштадт после сообщений о стрельбе на пересечении улицы Бриеннерштрассе и площади Каролиненплац. Этот перекресток находится в центральной части города, где расположено генеральное консульство Израиля и Мюнхенский документационный центр по истории национал-социализма.

Полиция призвала жителей избегать этот район, пока на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. В ходе операции в район инцидента был вызван полицейский вертолет.

Примерно через полчаса после первых сообщений в социальной сети X полиция Мюнхена сообщила, что подозреваемый был обезврежен. О его состоянии пока не сообщается, но правоохранительные органы подтвердили, что других причастных к стрельбе в районе нет.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что генеральное консульство в Мюнхене было закрыто на момент инцидента, и ни один из сотрудников не пострадал.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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