Министерство юстиции США предъявило обвинения ведущему российского «Первого канала» политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии в нарушении санкционного законодательства и отмывании денег. По данным обвинительного заключения, супруги участвовали в схемах обхода санкций в интересах «Первого канала» и российского бизнесмена Александра Удодова.

Саймс, по информации Минюста США, оказывал услуги «Первому каналу» и получил за это свыше одного миллиона долларов, автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников. Анастасия Саймс, по версии следствия, покупала произведения искусства и антиквариат для Удодова в США и Европе, отправляя их в резиденцию в Вирджинии для дальнейшей транспортировки в Россию.

Сейчас Саймсы, предположительно, находятся в России. Максимально возможное наказание для них в США составляет 60 лет тюрьмы каждому. «Первый канал» находится под санкциями США с мая 2022 года, а Александр Удодов — с февраля 2023 года.

Дмитрий Саймс, эмигрировавший в США в 1973 году, издавал журнал The National Interest. С 2018 года он работает в России, ведет свое шоу на «Первом канале», а в 2023 году модерировал сессию на Санкт-Петербургском экономическом форуме с участием Владимира Путина.

По данным журналистов, Саймс был связан с президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году. Саймс также упоминался в расследованиях спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем, однако Мюллер не нашел доказательств его роли в качестве посредника.