Организация солидарности рохинья (RSO) достигла «взаимопонимания» с военной хунтой Мьянмы о ненападении друг на друга. По иронии судьбы обе стороны теперь сражаются против «Армии Аракана», основной повстанческой силы на западе страны, сообщает Reuters.

«Хунта не нападала на нас, и мы не нападали на них. Когда они не нападают на нас, зачем нам бороться с двумя целями одновременно? Это стало естественным взаимопониманием», — заявил в интервью Reuters глава политических дел RSO Ко Ко Линн.

Несмотря на отсутствие формального соглашения, RSO и военные Мьянмы фактически объединили усилия против «Армии Аракана». RSO обвиняет повстанцев в нападениях на общину рохинья в северной части штата Ракхайн.

С 2022 года RSO значительно расширила свои ряды, увеличив численность с 1000 до 5000-6000 человек. Организация отрицает обвинения в принудительном наборе рохинья из лагерей беженцев в Бангладеш.

Ко Ко Линн заявил о смене стратегии: «Мы меняем нашу стратегию. Мы снова войдем внутрь, чтобы сражаться».

Рохинья — мусульманское меньшинство в преимущественно буддистской Мьянме, десятилетиями подвергавшееся дискриминации и преследованиям. В 2017 году гонения на рохинья привели к массовому исходу более 700 000 человек в соседний Бангладеш. ООН назвала эти действия «классическим примером этнической чистки».

«Армия Аракана» — повстанческая группировка, представляющая буддистское население штата Ракхайн. Изначально боровшаяся за автономию региона, в последнее время она значительно усилила свои позиции в борьбе против военной хунты Мьянмы.

Ко Ко Линн сообщил, что преимущественно буддистская «Армия Аракана» отвергла попытки RSO создать боевой альянс против военных Мьянмы и нацелилась на общину рохинья в северной части штата Ракхайн, вынудив его группу взяться за оружие против нее.

«Они тянули время, избегая разговоров с нами, избегая совместных встреч, — сказал он. — Мы также просили «Армию Аракана» не атаковать рохинья. Мы часто предупреждали их, но они игнорировали нас».

«Армия Аракана», ранее отрицавшая нападения на рохинья, не ответила на просьбы агентства Reuters прокомментировать заявления RSO.

Между буддистской общиной Ракхайна, поддерживающей «Армию Аракана», и рохинья существуют глубокие противоречия. Некоторые рохинья были принудительно призваны военными для борьбы с «Армией Аракана», которая обвиняет часть мусульманского меньшинства, включая RSO, в сотрудничестве с хунтой.

Нынешние бои в Ракхайне являются частью более широкого восстания против хунты Мьянмы, начавшегося три года назад после свержения избранного гражданского правительства в результате военного переворота. Это вызвало общенациональные протесты, переросшие в вооруженное восстание.