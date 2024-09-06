Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра Косово Доникой Гервалла-Шварц в Приштине, где подчеркнул ключевую роль Египта в палестинском вопросе.

«Мы должны оказывать Египту большую поддержку и помощь, особенно в палестинском вопросе. Мы не должны оставлять его одного», — заявил Фидан.

Он отметил важность Египта как «страны на передовой» в конфликте в Газе, подчеркнув его роль в доставке гуманитарной помощи и усилиях по прекращению войны. Фидан лично наблюдал за совместной работой египетских и турецких гуманитарных организаций в порту Эль-Ариш.

Министр также сообщил о переговорах с Египтом по вопросам стабилизации ситуации в Африке, включая конфликты в Ливии, Сомали и Судане. Обсуждались возможности сотрудничества в сфере инвестиций и торговли в африканском регионе.

Фидан подчеркнул стремление Турции и Египта к укреплению двусторонних и региональных отношений. «Египет и Турция, в соответствии с видением нашего президента, имеют полную волю реализовать весь потенциал, которым обладают обе страны, как в двусторонних отношениях, так и в региональных вопросах», — заявил Фидан.

Он выразил уверенность, что развитие отношений между Турцией и Египтом может стать примером для всего региона.