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Глава Пентагона: наше оружие ничего не изменит
Министр обороны США заявил, что американское дальнобойное оружие не переломит ход войны в Украине
Глава Пентагона: наше оружие ничего не изменит
Фото: Reuters / Others
6 сентября 2024 г.

Использование американского оружия для нанесения дальних ударов по территории России не переломит ход войны в пользу Украины. Так считает министр обороны США Ллойд Остин, о чем он заявил в ответ на звучащие все громче просьбы Киева снять ограничения на поставки оружия.

Выступая перед журналистами после встречи на авиабазе США в немецком городе Рамштайн, Остин подчеркнул, что никакое конкретное оружие не способно изменить ситуацию.

При этом он отметил, что Россия переместила многие свои планерные бомбы за пределы радиуса действия ракет ATACMS.

Об этом же в пятницу заявил советник Белого дома по вопросам безопасности Джон Кирби.

«90% самолетов, которые Россия использует для планирующих бомб и дальних ударов — мы подсчитали — 90% из них на расстоянии более 300 км от украинской границы», - цитирует слова Кирби издание Newsweek.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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